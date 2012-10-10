На кордоні затримано групу громадян Шрі-Ланки
12:40, 10 жовтня 2012Харьків
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Іноземці зраділи вартовим
Харків. 10 жовтня. УНІАН. Прикордонники відділу «Вовчанськ» спільно з групою реагування мобільної застави «Дергачі» Харківського загону 9 жовтня затримали на східному кордоні України групу громадян Шрі-Ланки.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, два чоловіки та жінка заблукали в лісі після того, як їх покинув провідник.
Іноземні громадяни були виявлені на околиці села Старий Силків і навіть зраділи вартовим кордону, йдеться у повідомленні.
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