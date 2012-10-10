Тимошенко заявила про бажання зустрітися з віце-президентом ПА ОБСЄ

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко дала свою письмову згоду на зустріч з віце-президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ, головою місії спостереження ОБСЄ на парламентських виборах в Україні Вальбургою Габсбург Дуглас.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

«Сьогодні під час моєї зустрічі з мамою ми обговорювали це питання. Вона сказала, що про свою згоду на зустріч з пані Вальбургою вже повідомила письмово керівництво Качанівської колоніі», - сказала донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

На сайті також повідомляється, що в свою чергу В.Дуглас, яка перебуває зараз з візитом в Україні, надіслала офіційний запит щодо зустрічі з Ю.Тимошенко до Міністерства закордонних справ, Генеральної прокуратури та Державної пенітенціарної служби України.

Як повідомляв УНІАН, цього року ПА ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій закликала владу України звільнити Ю.Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.