На Харківщині відкрито «гарячу лінію» з питань тиску на журналістів

Харків. 10 жовтня. УНІАН. З сьогоднішнього дня в Харківській області за ініціативи управління у справах преси та інформації облдержадміністрації розпочала роботу «Гаряча лінія» для представників ЗМІ, яким ті чи інші люди чи структури перешкоджають вести професійну діяльність.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні поінформувала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

«Під час передвиборчої кампанії точиться багато розмов про те, що здійснюється тиск на представників ЗМІ. Тому управління у справах преси та інформації виступило з пропозицією організувати «Гарячу лінію» для представників ЗМІ за номером 705-00-54», - сказала В.Маренич.

Звертаючись до всіх колег, які працюють в ЗМІ, В.Маренич зазначила: «Якщо ви вважаєте, що хтось втручається у вашу професійну діяльність, на вас чиниться тиск, ви можете зателефонувати за цим номером і залишити своє повідомлення. Ми зацікавлені в тому, щоб жоден журналіст не відчував тиску у своїй професійній діяльності, особливо під час виборчої кампанії».

За словами В.Маренич, інформація, що надійшла на «Гарячу лінію», буде щодня зніматися з автовідповідача і передаватися спеціалістам Головного юридичного управління облдержадміністрації.

Для більш ефективної та оперативної роботи з вирішення наявних проблем журналістам, які залишають свої повідомлення, В.Маренич порекомендувала вказувати свої контактні телефони.