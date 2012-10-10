У Харкові науковці вимагають фінансування галузі

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У Харкові близько 150 науковців пікетують облдержадміністрацію з вимогою забезпечити достатній рівень фінансування Національної академії наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, науковці, які зібралися на площі Свободи навпроти Будинку рад, тримають транспаранти з написами: «Страна без науки – страна без будущего», «Нет науки, страны – и какая там Европа», «Требуем достойного финансирования Академии наук», «Нищие ученые сегодня – нищая страна завтра», «Наука в занепаді – Україна у прірві», «Бюджет Азарова-2013 – це крах української науки», «Від покращення життя йде наука в небуття».

За словами старшого наукового співробітника Радіоастрономічного інституту, голови Харківської регіональної організації профспілки працівників НАН України Дмитра Селезньова, у акції протесту беруть участь представники Інституту кріобіології та кріомедицини, Інституту проблем машинобудування, Радіоастрономічного інституту, Інституту радіофізики та електроніки, фізико-технічного інституту низьких температур, Північно-східного наукового центру, НДІ індустріальних проблем розвитку, Інституту монокристалів.

За його словами, мета акції у Харкові привернути увагу облдержадміністрації до проблеми низького фінансування роботи інститутів НАН України.

Д.Селезньов зазначив, що у проекті держбюджету на 2013 рік бюджетний запит академії наук задоволений на 62%. Саме тому науковці вимагають забезпечити фінансування НАН України в обсязі майже 3,7 млрд грн, а також виділити у фонд оплати праці 2,4млрд грн.

За його словами, передбачений у проекті держбюджету обсяг фінансування на 2013 рік загрожує тим, що працівники науки будуть змушені наступного року перебувати у безоплатній відпустці щонайменше 2,5 місяці.

«Ми так виживати не можемо, тому просимо підтримки облдержадміністрації у відстоюванні наших інтересів перед Президентом України і Кабінетом міністрів», - сказав він.

Д.Селезньов додав, що якщо влада не дослухається до вимог науковців, то 24 жовтня у Києві вони пікетуватимуть Адміністрацію Президента і Кабінет міністрів.

Пікетувальники ухвалили звернення із відповідними вимогами до Президента України Віктора Януковича.

До них вийшов начальник управління внутрішньої політики і зв’язків з громадськістю Харківської ОДА Володимир Зінченко. Він пообіцяв, що вимоги науковців будуть передані до Кабміну.

«Я обіцяю, що обов’язково ці вимоги за розпорядженням Михайла Добкіна (голова Харківської ОДА – УНІАН) будуть передані в міністерство і в Кабінет міністрів, щоб переглянути позицію у фінансуванні науки», - сказав він.

