Погода в четвер

Харків. 10 жовтня. УНІАН. 11 жовтня в Україні істотних опадів не передбачається, температура – від 5° морозу до 22° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по всій Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у південній частині та центральних областях невеликі, місцями помірні дощі. Вітер західний, в південній частині з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, у західних, місцями північних та Вінницькій областях на поверхні грунту приморозки - 0-5°, вдень - 13° тепла; в південній та східній частині вночі - 7-12°, вдень - 14-19°, в Криму - до 22°; на високогір`ї Карпат - вночі приморозки 0-3°, вдень - 2-7° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, на поверхні грунту - місцями приморозки 0-5°; вдень - 10-15° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 10-12°.

10 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 17-21°, в районі Генічеська - 13°, в Дніпрі біля Києва - 14°.