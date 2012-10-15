Судове розпочав засідання у справі Тимошенко

Екс-прем’єр відсутня

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Харкові Київський районний суд продовжив слухання кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський відкрив судове засідання. Ю.Тимошенко на засідання суду не доставлено. Також відсутня у суді захисник екс-прем’єра, її донька Євгенія Тимошенко. Зала судових засідань заповнена наполовину. На засіданні присутні в основному журналісти і кілька прихильників Ю.Тимошенко.

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