У Харкові на концерті Ані Лорак попросила глядачів привітати свою куму Ірину Бережну

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Відома українська співачка Ані Лорак презентувала у Харкові свою нову сольну програму «Обійми мене».

Концерт відбувся на сцені Національного театру опери і балету. Програма артистки була представлена в рамках грандіозного гастрольного туру по Україні, який стартував 29 вересня і пройде в 26 містах країни.

Під час свого виступу Ані Лорак відзначила, що з моменту останньої зустрічі з харків`янами та гостями міста на її сольному концерті пройшли три роки. «За цей час у моєму житті відбулася важлива подія, яка повністю його змінила, - я стала матір’ю. І правду говорять, що життя ділиться на ДО і ПІСЛЯ! Дівчата, це правда, бути матір’ю - щастя!» - поділилася Ані Лорак під бурхливі аплодисменти глядачів.

Також на концерті Ані Лорак відзначила, що зараз їй удвічі приємно приїжджати до столиці Слобожанщини, оскільки тут живе її кума, народний депутат Ірина Бережна.

«Я дуже щаслива, що сьогодні на концерті в Харкові, в місті, в якому живуть незвичайні люди, - моя близька подруга, незвичайна, щира, світла, порядна людина, яка стала хрещеною матір’ю моєї дочечки. Це Іра Бережна, вона сама родом з Харкова, і я прошу її піднятися на сцену, щоб ви викупали її в аплодисментах», - звернулася співачка до глядачів.

На сцені І.Бережна подарувала Ані Лорак великий букет білих троянд. Але сказати пару слів глядачам відмовилася. «Бачите, ще й дуже скромна, соромиться, - жартома відзначила зірка. - Іра - просто промінець світла, яке осяває Раду, або де там вони засідають».

Нагадаємо, народний депутат і відома співачка стали кумами в квітні цього року після того, як І.Бережна разом із Філіпом Кіркоровим охрестили дочку Ані Лорак та її чоловіка Мурата - Софію.

І.Бережна балотується в народні депутати України по мажоритаргому округу №169 міста Харкова (Київський і частина Московського району).