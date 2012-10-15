Адвокат просить зупинити розгляд справи до повного одужання Тимошенко

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив у суді клопотання про зупинення розгляду справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до повного одужання його підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання захисник заявив під час розгляду у Київському райсуді Харкова питання про можливість продовження судового засідання за відсутності Ю.Тимошенко та її захисниці і доньки Євгенії Тимошенко.

С.Власенко підкреслив, що, відповідно до статті 249 КПК, провадження у справі повинно бути закрито.

Захисник у клопотанні запропонував також зобов’язати лікарів повідомити про те, коли Ю.Тимошенко повністю одужає, а вже після цього призначати наступне судове засідання.

Як сказав С.Власенко, Ю.Тимошенко не відмовлялася від участі у судовому засіданні, а лише повідомила суд, що не може брати повноцінно участі в ньому через те, що перебуває на стаціонарному лікуванні у ЦКЛ «Укрзалізниці», «не може самостійно пересуватися, відчуває постійний біль у спині».

Захисник закликав суддю «не маніпулювати» інформацією про неучасть Ю.Тимошенко у судових засіданнях.