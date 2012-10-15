У Харкові, попри заборону, опозиція проведе мітинг за участю Яценюка

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові опозиція планує провести мітинг за участю голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка на майдані Свободи - місці, напередодні забороненому судом.

Як повідомляють сайти партії «Фронту змін» та Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», акція розпочнеться о 16.00, о 16.30 до учасників мітингу приєднатися А.Яценюк.

Коментуючи події, прес-секретар обласної організації «Батьківщини» Юлія Германова зазначила в інтерв’ю УНІАН, що організатори мітингу вирішили повести його на майдані Свободи тому, що «в іншому місці Харкова провести таку масштабну акцію просто неможливо».

За її словами, після першої судової заборони, опозиція зробила «друге повідомлення, від іншого суб’єкта, про наміри провести мітинг на тому самому ж місці».

«На майдані Свободи, - повідомила Ю.Германова», - вже майже змонтована сцена, встановлюються екрани, різна техніка, налаштовується супутниковий зв’язок».

Після заборони, зазначила вона, організаторами мітингу «розглядалися варіанти його проведення в іншому місці Харкова. Але, з огляду на масштаб, кількість задіяної техніки та масовість акції, її проведення, ви самі розумієте, на іншій площі просто неможливе».

Крім того, додала Ю.Германова, «важливо, що запрошення прийти на майдан Свободи на мітинг було зроблене ще до його заборони, харків’яни поінформовані, зміни внести непросто – це лише дезінформує людей». Прес-секретар підкреслила, що на харківський мітинг заявлено близько 5 тисяч осіб.

Вона також повідомила, що сьогодні скоординовані мітинги опозиції одночасно пройдуть ще в 10 містах Харківської області. «В районах налаштовується супутниковий зв’язок, встановлюються екрани, учасники акцій бачитимуть харківський мітинг, зможуть спілкуватися і задати питання Яценюку», - сказала Ю.Германова.

«На цей час реакції з боку міської влади немає, заборона не надходила, отже, все йде за планом», - резюмувала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Харківський окружний адміністративний суд за позовом Харківської міськради заборонив проведення мітингу голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, який планувався на майдані Свободи в Харкові 15 жовтня. Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив: «Обмежити право на збори шляхом заборони Харківській обласній організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», її міським та районним партійним організаціям в особі Єфремової Ірина (заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» - УНІАН) та іншим учасникам цієї акції проведення 15 жовтня 2012 року з 12.00 до 20.00 мирного зібрання громадян – зустрічі з виборцями на майдані Свободи в Харкові із використанням звукопідсилюючої техніки, світлового обладнання, сценічних конструкцій, агітаційних наметів тощо».

В мотивувальній частині рішення суду, зокрема, наголошується, що міське управління міліції та погоджувальна комісія Харківської міськради вважають недоцільним проводити цей захід через можливість ускладнення руху транспорту та можливість порушення прав громадян, які не беруть участь у заході.

«Комісія виходила з того, що майдан Свободи та вулиця Сумська у Харкові є одним із найулюбленіших місць відпочинку мешканців та гостей Харкова, де постійно перебуває велика кількість громадян. Також позивач вважає, що при проведення цього заходу існує реальна загроза порушення громадського порядку, а також порушення прав і свобод інших громадян, які не беруть участь у вказаному масовому заході», - йдеться в судовій ухвалі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА