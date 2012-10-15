Нападник на військову частину отримав довічне ув’язнення

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Дзержинський районний суд Харкова до довічного позбавлення волі засудив Сергія Руденка, який 22 березня разом зі своїм братом Костянтином Сапельняком напав на караул військової частини радіотехнічних військ А-1451 у Харкові.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила Юлія Скічко, прес-секретар прокурора Харкова, який виступав у справі державним обвинувачем.

«Суд повністю погодився з доказами обвинувача, прокурора міста Євгена Поповича, і погодився з тою мірою покарання, яку пропонував державний обвинувач, - довічне ув’язнення», - сказала Ю.Скічко.

За її словами, суд також конфіскував у С.Руденка все майно та позбавив його військового звання лейтенанта запасу Збройних сил України.

Ю.Скічко додала, що суд також повністю задовольнив цивільні позови, заявлені під час судового процесу. За її словами суд зобов’язав С.Руденка сплатити 261 тис грн, витрачені державою на проведення експертиз, та виплатити моральну компенсацію в розмірі 1 млн грн сім’ї загиблого під час нападу солдата строкової служби Володимира Березка та по 100 тис грн постраждалим під час нападу солдату Ігорю Шило та старшому лейтенанту, начальнику караулу Олегу Гуріну.

Ю.Скічко зазначила, що у С.Руденка є 15 діб з моменту оголошення вироку для того, щоб у апеляційному порядку оскаржити рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 березня 2012 року двоє рідних братів, озброєних обрізом мисливської рушниці та ножами, під час перезміни вартових вчинили розбійний напад на караульне приміщення військової частини А-1451.

Внаслідок розбійного нападу загинув військовослужбовець строкової служби 1991 року народження Володимир Березюк, якому залишилося до звільнення в запас 2 тижні. Також постраждало двоє військовослужбовців: начальник варти старший лейтенант Олег Гурін та солдат строкової служби Ігор Шило (обоє жителі Харківщини) отримали ножові поранення в область плеча та передпліччя.

Під час затримання злочинців начальник караулу з табельного пістолета застрелив одного з нападників, іншого військові зв’язали ременем та утримували до приїзду правоохоронців.

Як з’ясували правоохоронці, напад на караульне приміщення військової частини здійснили двоє братів, 1970 та 1979 р.н. Нападник 1970 р.н. - колишній боєць спецпідрозділу, проходив службу в Росії, - залишився живим. Молодший із братів, 1979 р.н., загинув під час нападу.