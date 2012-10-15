У Харкові на майдані Свободи розпочався мітинг опозиції (доповнена)

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Харкові на майдані Свободи, що в центрі міста, розпочався мітинг опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, сцена для виступів розташована поблизу пам’ятника Леніну, вона обладнана великими моніторами, супутниковим з’язком для трансляції в райони області.

Кількість учасників мітингу наростає, активісти тримають у руках державні стяги, зокрема, прапори «Батьківщини» та партії «Свобода».

За словами організаторів, акцію слід вважати санкціонованою, оскільки вони не отримали негативної відповіді з боку влади на своє нове повідомлення про намір провести мітинг на майдані Свободи після того, як напередодні суд заборонив його проведення на цій площі.

Керівники загонів міліції, як забезпечують правопорядок, відповіли кореспонденту УНІАН, що жодної інформації про те, чи санкціонований сьогоднішній мітинг, вони не отримували.

Рух транспорту на майдані Свободи у зв’язку з проведенням мітингу не припиняється.

Організатори акції нараховують близько 2 тисяч учасників, міліція – кілька сотень.

Мітинг розпочався трансляцією запису попередніх виступів голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Транслюються також короткі заяви лідерів опозиції, зокрема, Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Бориса Тарасюка, Анатолія Гриценка.

Зі сцени до учасників мітингу промовляють представники місцевої опозиції, кандидати в народні депутати від Харківщини, зокрема Ігор Балута (ВО «Батьківщина», округ № 168), Олег Дебелий (ВО «Свобода», округ № 174), Ігор Швайка («Свобода», йде за списком), Петро Прокопенко («Батьківщина», округ № 178 ), Лідія Авдєєва («Батьківщина», округ № 170) та Іван Варченко («Батьківщина», округ № 175).

Оголошено, що за півгодини на сцену має вийти А.Яценюк, який літаком уже прибув із Києва.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Харківський окружний адміністративний суд за позовом Харківської міськради заборонив проведення мітингу голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, який планувався на майдані Свободи в Харкові 15 жовтня. Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив: «Обмежити право на збори шляхом заборони Харківській обласній організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», її міським та районним партійним організаціям в особі Єфремової Ірина (заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» - УНІАН) та іншим учасникам цієї акції проведення 15 жовтня 2012 року з 12.00 до 20.00 мирного зібрання громадян – зустрічі з виборцями на майдані Свободи в Харкові із використанням звукопідсилюючої техніки, світлового обладнання, сценічних конструкцій, агітаційних наметів тощо».

В мотивувальній частині рішення суду, зокрема, наголошується, що міське управління міліції та погоджувальна комісія Харківської міськради вважають недоцільним проводити цей захід через можливість ускладнення руху транспорту та можливість порушення прав громадян, які не беруть участь у заході.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА