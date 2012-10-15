Тепло подане майже всім об’єктам соціальної сфери Харківщини

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Теплопостачанням забезпечені майже 99% об’єктів соціальної сфери Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник губернатора Валентин Дулуб.

Згідно з розпорядження голови Харківської облдержадміністрації, розпорядженнями голів райдержадміністрацій та голів міст обласного значення з 12 жовтня 2012 року в Харківській області розпочато пуск тепла на об’єкти соціальної сфери.

За даними В.Дулуба, станом на 12.00 15 жовтня введено в роботу 665 котелень, підключено 947 лікарень, 873 школи, 671 дитячий садок. Теплопостачанням забезпечено 98,5% об’єктів соціальної сфери області. В деяких районах області також розпочато запуск тепла до житлових будинків.