Стартував прес-тур журналістів Харківщини до Криму

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Учора група харківських журналістів приїхала до Криму в рамках реалізації угоди про співробітництво між Харківщиною та Автономною Республікою.

З 14 по 18 жовтня представники ЗМІ Харківської області ознайомляться з туристичним потенціалом Криму, а також з перспективами подальшого співробітництва між регіонами, повідомляє сайт ХОДА.

Зокрема, учасники прес-туру відвідають ряд найвідоміших туристичних об`єктів у кількох містах півострова, включаючи Нікітський ботанічний сад у Ялті, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і «Парк мініатюр» в Алушті. Крім цього журналісти зможуть взяти участь у роботі Міжнародної курортної виставки «Україна - цілий рік!».