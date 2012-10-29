У Харкові горіла школа, де знаходяться кілька виборчих дільниць - МНС

Харків. 29 жовтня. УНІАН. 28 жовтня в приміщенні школи №97 по проспекту Героїв Широнінців, 5-Г, де працюють кілька виборчих дільниць, сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у черговій частині Головного управління МНС України в Харківській області, перший телефонний дзвінок про пожежу, яка виникла близько 22.39, надійшов від директора школи.

За словами співрозмовника агентства, загоряння сталося на 3-му поверсі школи в іншому від виборчих дільниць крилі. Самі дільниці знаходяться на 1-му поверсі. Горіли речі в лаборантській кімнаті. У гасінні пожежі брало участь 5 одиниць техніки. Вогонь повністю був приборканий о 23.19. Попередньою причиною його виникнення називають коротке замикання електропроводки.

«Евакуації не проводилося, постраждалих немає. Встановлено, що на той час виборчі дільниці завершили роботу. Пожежа не вплинула на їхню роботу», - зазначили в черговій частині.