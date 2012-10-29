Сьогодні в Україні дощі, на сході можливі грози

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У понеділок, 29 жовтня, у західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом, вночі в Карпатах сильні опади. На решті території також пройдуть дощі, вдень місцями сильні, на півдні та сході країни – дощі з грозами.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, східних областях та у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби у західних областях від 2° морозу до 3° тепла, у північних, Вінницькій та Закарпатській області 2-7° тепла; у центральних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°, на решті території вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 19°, вдень 17-22°, в Криму 23-28°.

У Києві та області вночі пройде невеликий дощ, вдень – місцями зливи. Температура по області протягом доби 2-7° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.