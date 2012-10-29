Кандидати від Партії регіонів не мають реальних конкурентів на цих виборах - Добкін

Харків. 29 жовтня. УНІАН. На виборах в народні депутати України в 2012 році немає реальних конкурентів для депутатів від Партії регіонів.

Про це заявив відзначив під час прес-конференції увечері 28 жовтня голова Харківської обласної організації Партії регіонів, губернатор Михайло Добкін, повідомляє офіційний сайт обласної організації ПР.

«У Харківському регіоні 14 сильних депутатів від Партії регіонів ідуть у Верховну Раду. Я гадаю, що результати у всіх наших депутатів по області будуть далеко за 50%. По місту простежується гостріше протистояння між нашими кандидатами та їхніми конкурентами, але не настільки, щоб скласти реальну конкуренцію кандидатам від Партії регіоні», - сказав М.Добкін.