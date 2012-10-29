Партія регіонів отримала перемогу в Харківській області - облорганізація ПР

Харків. 29 жовтня. УНІАН. За оперативними даними з виборчих ділянок, за Партію регіонів у Харківській області проголосувало 40,3% виборців, повідомляє сайт обласної організації ПР.

За Комуністичну партію України свої голоси віддали 22,2% виборців, за політичну партію Всеукраїнське об`єднання «Батькивщина» - 14,9%, за політичну партію «УДАР» - 12,5%.

Явка на Харківщині становить 53%.