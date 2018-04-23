На старт, внимание…стоп! Быстрый конец начала отопительного сезона

15 октября. Разрекламированная мэром Михаилом Добкиным харьковская отопительная кампания провалилась. Быстрое и ощутимое похолодание в городе и максимум +4С на градуснике, долгожданное тепло в квартиры харьковчан не принесло. И если у микрорайонов, тепло которым подают котельные ХТС, есть надежда, то районам, таким как Ленинский, запитанным от ТЭЦов, явно не позавидуешь.

Скандал, разгоревшийся из-за долгов за газ в цепочке КП «ХТС»- ТЭЦы- НАК «Нефтегаз Украины», завершиться к началу отопительного сезона не успел. Ни радужные заверения городских властей, что все «под контролем», ни беспрерывные поездки в Киев на переговоры, ни надежда на отсрочку, на позицию руководства НАК «Нефтегаз» не повлияло. Единственное, до чего удалось договориться областным властям - это чтобы предприятия, которые покупают газ для выработки тепла, рассчитались только на 82% (средняя цифра расчетов по Украине).

Но для того, чтобы дойти хотя бы до этой цифры – ТЭЦ-3 нужно было выплатить 10 миллионов, а ТЭЦ-5 – 8 миллионов гривен. И это за 4 дня до начала отопительного сезона.

Именно в эти четыре дня и началась информационная агония: разные чиновники давали разные версии происходящего.

Сначала зам. начальника главного областного управления ЖКХ и развития инфраструктуры Сергей Черняк сообщил, что ТЭЦы возьмут кредит в залог коммунального городского имущества. На вопрос, почему кредит должны брать электроцентрали, а не должники в лице ХТС, Сергей Черняк ответил: «У Харьковских тепловых сетей кредиты составляют свыше 40 миллионов, они уже набрались кредитов. Им уже банки кредитов давать не хотят. Поэтому рассматривается вопрос о том, чтобы кредиты взяли электроцентрали».

Вслед за Сергеем Черняком выступил зам. губернатора Олег Шаповалов. По его данным, на ТЭЦ-3 брать кредиты согласились, а вот с ТЭЦ-5 все намного сложнее: «Вы же понимаете, даже руководство ТЭЦ-5 тут не причем. Это жесткая позиция энергетической компании Украины – не давать газ до погашения долга. Даже если руководство ТЭЦ-5 решит пойти навстречу, оно это сделать не сможет по одной простой причине – 100% акций компании принадлежит именно НАК «ЭКУ».

А уже буквально на следующий день перед телекамерами выступил сам генеральный директор Харьковских тепловых сетей Сергей Андреев. Причем, говорил он о кредитах с точностью до наоборот. По словам Сергея Андреева, ТЭЦ-3 кредиты брать не будет (с ними ХТС расплатилось практически полностью), а вот ТЭЦ-5 не то, что будет, а уже буквально-таки этот кредит взяли. «ТЭЦ-5, чтобы рассчитаться перед ДК «Газ Украины», взяло в кредит 5 миллионов гривен», - уверял Сергей Андреев.

На ТЭЦ-5 опровергли заявления тепловика и сообщили, что кредит им не дали. Более того, в пятницу на предприятие пришло предупреждение от ДК «Газ Украины», что в случае ближайшего непогашения долга их вообще отрежут от газа. Между тем, даже если сумма будет погашена, говорят на ТЭЦ-5, неизвестно, в какой срок снимут пломбы с газовых задвижек. А это значит, что жители Ленинского, Киевского, Дзержинского районов, а также Севрерной Салтовки, Солоницевки и Песочина тепло в своих домах в ближайшее время ощутят вряд ли.

В свете таких событий, единственный, у кого все хорошо – это мэр Харькова Михаил Маркович Добкин, который по обыкновению сообщил: «Все запланированные работы выполняются и, фактически, город готов к отопительному сезону в плане подачи тепла и горячей воды на 100%».

«Фактическую готовность к отопительному сезону» город прочувствовал на себе уже с утра 15 октября. Во-первых, проснувшись, 90% харьковчан потепления в своих квартирах не заметили. Во-вторых, техническая готовность тепловых сетей, на починку которых, по словам мэра и директора ХТС, истрачено множество денег, дала сбой. Видимо, не подозревая о том, что градоначальник все «проконтролировал», прорвала центральная салтовская теплотрасса. На месте аварии, как и положено, дежурят аварийная машина, набитая работниками ХТС, трактор и экскаватор. Тут же, через потоки горячей воды пытаются перебраться харьковчане. Проезжающие мимо машины включают фары – из-за образовавшегося пара дороги практически не видно.

Не надеются на начало отопительного сезона и в районе Одесской. Ремонт систем теплообеспечения на улице Фонвизина начался месяц назад. Пока шла предвыборная гонка, рассказывают местные жители, рабочие появлялись с завидной регулярностью – перекопали весь двор и даже начали что-то ремонтировать. После 30 сентября ремонтники испарились, а во дворе так и осталась раскопанная траншея, оголенные трубы и кучи непролазной грязи. Самое грустное, что таких случаев в подготовленном на 100% Харькове – множество.

Есть еще вероятность того, что, не дождавшись обещанного тепла, население начнет обогреваться своими силами посредством электрообогревателей и газовых конфорок. Что будет в этом случае и думать не хочется – электропроводка в нашем городе не рассчитана на такие нагрузки, да и все зажженные конфорки по нормативам могут работать только 16 минут – после этого давление газа падает.

И только у мэра Харькова видимо все замечательно – тепло и сухо. Поэтому и рапортует Михаил Добкин о том, что все хорошо. Что ж, остается только порадоваться, что хотя бы в одном отдельно взятом доме Харькова отопительный сезон начался на все 100%.

Ирина Котова, «Z».

Пар, вода и грязь – коммунальный аттракцион на Салтовке

Старт отопительного сезона в Харькове ознаменовался порывами теплотрассы. Все «прелести» коммунальных катаклизмов ощутили на своей шкуре, вернее, обуви и одежде, жители Салтовки: перекрестка улиц Гвардейцев Широнинцев и Блюхера.

«А был ли мальчик?». С наступлением отопительного сезона все более убеждаешься в том, что «Харьковские теплосети» полноценных гидравлических испытаний системы не проводили. Видимо, сэкономили коммунальники на этих обязательных мероприятиях, о чем свидетельствует сегодняшний порыв теплотрассы на перекрестке Блюхера и Широнинцев.

На месте аварии, как и положено, дежурят аварийная машина, набитая работниками ХТС, трактор и экскаватор. Однако ключевое слово здесь «дежурят», потому что отсутствует какая-либо видимая деятельность по устранению порыва. Иногда коммунальники с неизменно умным видом подходят к открытым люкам, заглядывают внутрь, разводят руками и… удаляются обратно в машину. Видимо, чтобы согреться. Комментировать происходящее рабочие отказываются, что и не удивительно.

В то же время по улице Блюхера с завидным напором стекает горячая вода, испуская в воздух клубы пара. Туман средь бела дня, да и только – огорошенные водители проезжающих автомобилей вынуждены включать противотуманные фары, ведь иначе дорога не видна. Пешеходов «радует» искусственная река еще больше, ведь они вынуждены переходить дорогу порой по щиколотку в теплой воде. У одной дамы от подобного аттракциона разлезлась подошва – так и поскакала она далее на одной ноге, видимо, навстречу коммунальному раю…

Что удивительно, местные жители к таким коммунальным катаклизмам давно привыкли, вернее, приспособились – их можно вычленить из общего потока прохожих по резиновой обуви, которой не страшна ни грязь, ни слякоть.

Ольга Лымарь, местный житель: «В прошлом году отопление было, но еле-еле батареи были теплыми. Тут часто прорывает трубы. Все время вода и летом, и зимой. И не знаем, что они там делают. Это доставляет неудобства, вода-то идет. Я сколько раз переходила в босоножках по косточки в воде, а ноги ведь больные - с палочкой хожу».

Порыв теплотрассы, подобный сегодняшнему, отнюдь не единственный по городу. В день начала отопительного сезона звонки о подобных происшествиях поступают в редакцию «Городского ДоZора» ежечасно. Поэтому некоторые харьковчане могут так и не дождаться обещанного тепла. А на дворе уж +4 С, и потепления в ближайшее время не предвидится.