Міліція спіймала «на гарячому» головного інспектора митного поста

Харків. 5 листопада. УНІАН. На Харківщині працівники територіального управління боротьби з організованою злочинністю спільно з обласною прокуратурою затримали при одержанні хабара головного інспектора митного поста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, з’ясувалося, що службовець систематично вимагав від приватного підприємця хабарі за безперешкодне перевезення багажу та непроведення митного догляду під час проходження митного контролю.

Службовця-хабарника було затримано після одержання ним чергового хабара. Цього разу він зажадав від підприємця 800 дол.

Наразі відносно зловмисника прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.