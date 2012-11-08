Цього року на оздоровлення дітей Харківської області використано 182 млн грн

Харків. 8 листопада. УНІАН. Цього року на оздоровлення та відпочинок дітей Харківської області за рахунок усіх джерел фінансування було використано близько 182 млн. грн., що на 25,9% більше від запланованої суми.

Про це на засіданні обласного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін.

За його словами, із вказаної суми близько 26 млн. грн. виділені з бюджету області та районів і міст обласного значення, 145 млн. грн. - залучені кошти.

«Нововведенням поточного року є моніторинг адміністративних одиниць області по частині забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей безпосередньо за рахунок коштів місцевого бюджету (в цілому 14 млн. 248,5 тис. грн.). Вперше за останні роки на оздоровлення дітей були спрямовані також кошти з бюджету м. Харкова (209,4 тис. грн.). В середньому у розрахунку на 1 дитину, яка мешкає в області, кількість використаних коштів склала 822 грн.», - передає слова Є.Савіна сайт облдержадміністрації.