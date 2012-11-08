Харків. 8 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін позитивно оцінив організацію літнього відпочинку дітей в регіоні.

Як повідомляє сайт ОДА, свою оцінку губернатор дав під час засідання обласного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей.

«Ті результати, які Харківська область показує останні роки, дають нам можливість говорити, що система організації літнього відпочинку дітей у нашому регіоні працює задовільно», - сказав М.Добкін.

«Цього року, - додав він, - серйозних нарікань не було ні з боку контролюючих органів, ні з боку перевіряючих органів, ні з боку місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування. Найголовніше, що не було нарікань з боку батьків. Це найголовніші контролери тієї роботи, яку ми спільно з вами проводимо».