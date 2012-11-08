Лікування Тимошенко за кордоном неможливе - ДПтСУ

Харків. 8 листопада. УНІАН. Лікування, а також обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, за межами України неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив журналістам заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський, коментуючи пропозицію німецьких лікарів продовжити лікування екс-прем’єра або за кордоном, або під домашнім арештом.

«Жодним законодавчим актом України, жодною міжнародною конвенцією, до якої приєдналася Україна, не передбачене тимчасове передавання своїх громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за вироком суду України для якого-небудь лікування або обстеження за межі нашої держави. Враховуючи, що у Тимошенко українське громадянство, й те, що вона засуджена українським судом, вирок якого повинен бути виконаний на території України, на теперішній час її лікування і обстеження за кордоном неможливе», - сказав А.Лапинський.

Він також наголосив, що чинним законодавством не передбачене лікування ув’язнених під домашнім арештом. А.Лапинський підкреслив, що перебування ув’язнених під домашнім арештом також не передбачене новим кримінально-процесуальним кодексом, який вступить у силу 19 листопада.

«У кримінальному кодексі України суворо визначені 12 видів кримінальних покарань. Домашнього арешту там немає. Домашній арешт передбачений у новому кримінально-процесуальному кодексі, який вступає в силу 19 листопада цього року. Але цей домашній арешт може бути застосований до осіб, які перебувають під слідством. Юлія Володимирівна вже засуджена», - сказав А.Лапинський.