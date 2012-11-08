У Харкові знесуть ще 46 кіосків

Харків. 8 листопада. УНІАН. У Харкові знесуть 46 кіосків.

Як повідомляє сайт Харківської міської ради, рішення про демонтаж 46 незаконно побудованих об`єктів малих архітектурних форм ухвалили на засіданні виконкому міськради.

Зокрема, незаконні МАФи знесуть на вулицях Гвардійців Широнінців, Балакірєва, Карпинського, Дарвіна, Полтавський шлях, Блюхера, Університетській, площі Повстання, проспектах Гагаріна, Московському.

На сьогодні виконавчий комітет ухвалив 61 рішення щодо знесення 2791 самовільно розміщеного кіоска, з них знесли 1157, йдеться у повідомленні.