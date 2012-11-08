Власенко підтверджує поганий стан Тимошенко

Харків. 8 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, дуже сильно схудла і практично не може самостійно пересуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко продовжує голодувати 10-й день поспіль і стан її здоров’я погіршується.

«Як може бути задовільний стан здоров’я у людини, яка по суті не мала належного лікування увесь цей час, яка не мала доступу до свіжого повітря весь цей час, яка не мала доступу до нормальних звичайних речей, які необхідні для здоров’я, і ще зараз 10-й день перебуває в голодуванні?», - сказав С.Власенко.

«Юлія Володимирівна візуально дуже схудла. Я не є фахівцем, але це видно. Вона дуже слабка, вона практично не може ходити сама, вона не отримує ніякого лікування зараз взагалі, на скільки я знаю», - додав захисник.