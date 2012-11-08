Влітку на Харківщині працювало 856 дитячих закладів оздоровлення

Харків. 8 листопада. УНІАН. Протягом літа в Харківській області функціонувало 856 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Це становить100,5% від запланованої кількості, у тому числі працювали: 34 стаціонарних заклади оздоровлення та відпочинку, 800 таборів з денним перебуванням дітей, 3 наметових містечка, 19 дитячих закладів праці та відпочинку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це на засіданні обласного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін.

За його словами, свою роль, зокрема, зіграла інформаційна робота, а також збереження цін на путівки.

«Порівняно з 2011 роком не працювали 4 позаміських дитячих заклади оздоровлення. Однак інформаційна робота щодо популяризації оздоровлення дітей в дитячих закладах області, максимальне збереження ціни путівки на рівні минулого року, активна співпраця з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині оздоровлення дітей застрахованих осіб забезпечило збільшення кількості дітей, які отримали оздоровлення в умовах стаціонарних дитячих закладів оздоровлення області», - сказав Є.Савін.

За всі літні зміни, повідомив він, до стаціонарних дитячих оздоровчих таборів області було прийнято 15 562 дитини, що на 2% більше кількості 2011 року. Завантаження оздоровчих змін у 2012 році становило 95%.