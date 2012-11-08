Маркевич про завдання мінімум

Харків. 8 листопада. УНІАН. Ми чудово розуміємо, що для Русенборга ця гра дуже важлива. У них є шанси поборотися за те, щоб вийти з групи. Ми також чудово розуміємо, що в разі перемоги вирішуємо завдання мінімум. Гра тому завтра буде непростою.

Про це сказав напередодні матчу з Русенборгом головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич.

Останнім часом команду лихоманить. Ви бачите в якому механізмі стався збій. Це психологія, чи якісь ігрові моменти? Криза всередині команди... Намагалися розібратися?

Я думаю, тут усе разом. І психологія і, можливо, десь не всі футболісти повністю віддаються грі. За ті ігри, які залишилися - три в Лізі Європи і чотири в чемпіонаті, я впевнений, команда проявить себе з кращого боку.

Не прилетіли в Харкові Чібуйке і Ельюнуссі - ви вважаєте, що це нам на руку, або це не зіграє ніякої ролі?

Чесно кажучи, не знаю, хто приїхав, а хто - ні. Якщо хтось і не приїхав, то замість них на поле вийдуть футболісти, які будуть хотіти проявити себе з хорошого боку. На це увагу звертати не потрібно. Треба виходити і грати у свою гру. Грати агресивно і атакувати.

Ви сказали про важливість гри для обох клубів. У Металіста останнім часом були проблеми в Кубку і чемпіонаті, пріоритети міняти не плануєте?

Курчат по осені будемо рахувати. Попереду ціле друге коло. Рано нас ще ховати в чемпіонаті. Для нас залишається пріоритетом чемпіонат України. Звичайно Ліга Європи - також. Ми б хотіли, щоб ми навесні грали в Лізі Європи, і, звичайно, хотілося б зіграти вдало з Байєром. У чемпіонаті у нас нічого не змінюється. У нас попереду друге коло.

Чи відрізняються питання мотивації гравців? В останніх іграх у матчах з лідерами чемпіонату преса відзначала, що самовіддача гравців була не максимальною.

Ви правильно підмітили, що ми в Лізі Європи граємо дещо краще, ніж у чемпіонаті України, є і тут об`єктивні причини. Ми не збираємося викидати білий рушник, будемо боротися і тут, і там. Я хотів би, щоб футболісти зрозуміли, що треба грати на максимальному рівні. Поки це не вдається, але ми намагаємося працювати в цьому напрямку, і, я впевнений, що зрушення буде в кращий бік.

В останніх турах частіше грає Березовчук, це свідчення ліміту на легіонерів, або він сильніший за інших захисників?

І те, і інше. Він зараз непогано виглядає, хоча пропустив чимало матчів. Ну і, звичайно ж, ліміт.

Половина групового турніру пройдено, які команди, на ваш погляд, вийдуть в наступний раунд?

Думаю, що Байєр пройде. Ми також хочемо грати в наступних етапах Ліги Європи. Час покаже.

У команді є травмовані?

Можна сказати, що всі здорові. Крім Соси.

Гравець Дніпра Джуліано отримав виклик до збірної, а наші бразильці мають бажання отримати виклик у збірну своєї країни?

Ви у них спитайте про це. Скільки Джуліано грає в Дніпрі? Півтора-два, а раніше я не бачив його гри проти нас. Тільки в останньому матчі з нами він виглядав непогано. Усе міняється. І якщо сьогодні так, завтра буде по-іншому.

Граючи з європейськими клубами, ви звертаєте увагу на їхніх гравців з подальшою можливістю запрошення їх в Металіст?

У нас багато легіонерів, і зараз у нас єдина задача - знайти футболістів з українським паспортом. Ми дуже уважно дивимося за чемпіонатом України: як у першій лізі, так і у вищій. У тому числі звертаємо увагу і на наших суперників. Якщо такі футболісти з`являться, і вони захочуть допомогти нам, захочуть виступати за нас, повірте, ми з радістю їх запросимо.

Володимир Дишленкович (воротар):

Як команда почувається психологічно після двох поразок, як хлопці поставилися до критики преси та керівництва клубу?

Всі розуміють, що два матчі ми зіграли погано. Всі стараються на тренуваннях, і, гадаю, що лише перемога підніме нам настрій і допоможе забути ці погані ігри.

Не приїхав Ельюнуссі, який забив Горяїнову в Норвегії. Як думаєш, це полегшить поставлене на завтра завдання?

Будь-який гравець, який завтра з`явиться на полі, буде сильним, і нам не можна розслаблятися. Ми повинні грати тільки на перемогу.

Як привітали Олега Шелаєва з рекордом?

Олег зібрав команду, все відзначили. Нечасто така подія трапляється, звичайно. І ми привітали його з цим.

М.М.: Незважаючи на те що ми програли, ми теж його привітали. Він дуже непогано зіграв у матчі з Дніпром.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА