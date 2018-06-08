Відео з голом Тайсона облетіло планету

День 8 листопада 2012 року увійшово до світової історії футболу завдяки яскравості гри та голу Тайсона у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Як відомо, харківський «Металіст» переграв норвезький «Русенборг» з рахунком 3:1 і достроково завоював путівку до плей-офф Турніру. Бразильський напададник Бареллос Фреда Тайсон відкрив рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі приголомшливим за красою ударом.

Спортивні оглядачі відзначають, що гол бразильця дуже схожий на гол нападника збірної Голландії Марко ван Бастена у фіналі чемпіонату Європи 1988 року проти збірної СРСР.

Сам легендарний форвард, а нині тренер «Херенвена» Марко ван Бастен в ефірі телеканалу Eredivisie Live відзначив: «Мушу визнати, що гол Тайсона краще за мій. Він вдарив м`яч зовнішнім боком стопи, я ж приклався до м`яча всім підйомом. Те, як він виконав удар, неймовірно красиво».

Відео з ГОЛОМ проглянуло вже понад мільйон користувачів Youtube. А загальна кількість переглядів варіацій цього ролика (зокрема, порівнянь з відео-голом Ван Бастена) досягла 2,5 мільйона.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА