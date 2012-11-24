Харківщина вшановує пам’ять 2 мільйонів земляків - жертв Голодомору

14:54, 24 листопада 2012
Харьків
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Увечері запалять свічки

Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні мешканці Харківщині вшановують пам’ять двох мільйонів своїх земляків, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку у храмах області пройшли панахиди по жертвах голодоморів, у церквах відбулися благодійні обіди для нужденних, вшановується пам`ять земляків, які в часи лихоліття рятували людей від голодної смерті. Зокрема, у пекарні Свято-Покровського чоловічого монастиря було приготовано хліб для роздачі всім бажаючим.

У Молодіжному парку, біля Хреста жертвам Голодомору відбулося урочисте покладання квітів. У церемонії брали участь представники влади, громадськості, слобідського козацтва.

В середині дня окремо відбулася скорботна хода від Майдану Конституції до Молодіжного парку, де представники національно-патріотичних сил та молодіжних організацій провели панахиду і траурний мітинг біля Хреста пам’яті жертв Голодомору.

О 15.20 в Харкові відбудеться панахида за загиблими від Голодомору біля братських могил жертв Голодомору в Парку Пам яті - на колишньому єврейському кладовищі по вулиці Академіка Павлова на Салтівці.

О 16.00 пройде загальнонаціональна хвилина мовчання та запалення свічок, роздача житнього хліба учасникам акції на майдані Свободи та в Парку Пам яті.

Крім того, о 18.00 харків’яни запалять свічки біля пам`ятника Тарасові Шевченку в центрі Харкова.

Голодомор, Меморіал передмісті Харкова

В рамках вшанування жертв Голодомору у Харкові у приміщенні Єврейського центру «WOHL» пройшла виставка «Голодомор-Голокост-ГУЛАГ», що демонструється у рамках освітнього проекту «Уроки трагедій ХХ століття в Україні. Виховання толерантності як шлях виживання людства у ХХІ столітті».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада представники Об`єднаної опозиції «Батьківщина», ВО «Свобода», партії «УДАР» та громадськості Харківщини вшанували пам`ять загиблихвід голоду на Меморіалі жертвам Голодомору, що в передмісті Харкова. Тут відбулися панахида і траурний мітинг.

У п’ятницю також у прямому ефірі на радіо «Нова хвиля» за участі науковців і політиків пройшла передача про події Голодомору на Харківщині та політичні репресії. Відбувся одночасний запис на телеканалі АТВК для показу через інтернет (телеканал позбавлений ефіру - УНІАН). Крім того, у Харкові 23 листопада відбувся показ фільму «Голод 33».

Довідка УНІАН. У ХХ сторіччі Україна пережила три голодомори: 1920-1921, 1932-1933 та 1946-1947 років. За різними даними, від голоду загинуло від 3 до 10 мільйонів людей, з яких близько третини - діти.

За кількістю загиблих під час голодоморів Харківська область посідає перше місце.

Згідно з документами Державного архіву про голодомор 1932-1933 років, на Харківщині, що включала частини нинішніх Сумської і Полтавської областей, під час голодомору 1932-1933 рр. від голоду загинуло близько 2 мільйонів осіб - кожен третій мешканець Харківської області. За повідомленням офіційного сайту Харківської облдержадміністрації від 25.11.2006, на якому вперше було розміщено документи з Державного архіву про голодомор 1932-1933 років на Харківщині: «у ці страшні роки Харків був столицею Української РСР, і більшовики зробили область своєрідним еталоном у здійсненні геноциду селян. Загалом по Україні, за різними підрахунками, у цей період від голоду померли від 10 до 12 мільйонів жителів, переважно селян».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, Миколи ЛАЗАРЕНКА, УНІАН, сайту ГОЛОДОМОР

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