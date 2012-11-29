Прапор за свободу Берлусконі підняв Кернес

Ідея розмістити на будівлі мерії Харкова звернення до муніципалітету Рима зі словами підтримки екс-прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі належить Харківському міському голові Геннадію Кернесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав журналістам директор Департаменту роботи з інформацією та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.



За його словами, таким чином Г.Кернес відреагував на заклик мерії Рима підтримати політв’язнів.

«Це вигадав мер Харкова Геннадій Кернес. Він уважно подивився на те, що відбувалося позавчора в Римі, почув заклик мера Рима, щоб мери інших міст підтримали політв’язнів і в такий спосіб вирішив підтримати політв’язня Італії екс-прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі», - сказав Ю.Сидоренко.



За словами чиновника міськради, на друк і розміщення банера на підтримку С.Берлусконі, кошти з бюджету Харкова не витрачалися. Ю.Сидоренко зазначив, що ідею розміщення такого звернення підтримали харківські підприємці-поліграфісти, які оплатили друк.



«Це було рішення пана Кернеса. Ідею мера підтримали не тільки депутати, а й небайдужі харків’яни з числа тих, хто займається поліграфією. Тому це нічого не коштувало мерії», - зазначив він.

Ю.Сидоренко наголосив, що харківська влада цим зверненням закликає колег мерії Рима «бути послідовними і підтримати не тільки українського екс-прем’єра, а й власного екс-прем’єра Сільвіо Берлусконі». Він зазначив, що й у інших країнах проходять судові процеси над екс-чиновниками.



Ю.Сидоренко закликав: «Краще займатися кожному своєю країною, а не тиснути на інших».

«Ми вважаємо, що втручатися у внутрішні справи України не варто. Ви бачите, такі справи відбуваються не тільки з Берлусконі, відбувається кримінальне переслідування екс-президента Франції Саркозі», - сказав він.

За словами Ю.Сидоренка, якщо екс-президент Франції Ніколя Саркозі почне називати свою справу політичною, і якщо буде така ініціатива з боку мерів інших європейських міст, Харківська міськрада розгляне можливість розміщення банера на підтримку Н.Саркозі.



Ю.Сидоренко також повідомив. що банер на підтримку С.Берлусконі буде знятий завтра. За його словами, харківська мерія не планує направляти в мерію Рима ніяких офіційних листів на підтримку екс-прем’єра Італії.



Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Римі на фасаді однієї з будівель Капітолійського пагорбу було вивішено портрет Юлії Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.

Сьогодні, 28 листопада, на будинку Харківської міської ради вивісили плакат розміром 12 на 13 метрів, на якому розміщене фото екс-прем’єр-міністра Італії С.Берлусконі та текст українською та італійською мовами: «Руки геть від Берлусконі! Через нього Італія втратила мільйони! Меріє Рима! Підтримай не тільки українського, але і свого екс-прем’єра!».