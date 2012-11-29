За начальника райДАІ, який «кришував» бізнес, взялася прокуратура

Харків. 29 листопада. УНІАН. На Харківщині стосовно начальника відділення Державтоінспекції Нововодолазького райвідділу міліції 26 листопада складено протокол за адміністративне корупційне правопорушення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на харківського міжрайонного прокурора Дениса Маслія.

За його даними, начальник відділення ДАІ вимагав та отримував щомісячну плату з жінки-підприємця за те, щоб водії її товариства уникали відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Міжрайонна прокуратура склала на майора міліції протокол про адміністративне корупційне правопорушення за ч. 2 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 150 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з обов’язковою конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди.

Протокол направлений до Нововодолазького районного суду для розгляду по суті.