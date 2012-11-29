Колективу Південної залізниці представили нового начальника

Харків. 29 листопада. УНІАН. Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимир Козак сьогодні представив колективу Південної залізниці нового начальника магістралі Олександра Філатова.

У заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та народний депутат України Віктор Остапчук, повідомляє сайт ХОДА.

М.Добкін подякував В.Остапчуку за виконану роботу на посаді керівника Південної залізниці і побажав йому досягти таких же високих результатів і під час роботи у Верховній Раді.

«Колектив, який зумів створити Віктор Остапчук, на мій погляд, є одним з кращих. Тут і дисципліна, і відповідальність на найвищому рівні. При зміні керівництва завжди дуже сумно на душі. Але, не в цьому випадку, тому що Віктора Миколайовича фактично делеговано до Верховної Ради нашою громадою, щоб відстоювати інтереси Харківщини. Я не сумніваюся, що його досвід, мудрість і знання знадобляться в новому скликанні, щоб ми всі разом робили наше життя кращим», - сказав М.Добкін.

При цьому губернатор зазначив, що він не сумнівається в професійних якостях нового керівника Південної залізниці О.Філатова.

«Я абсолютно впевнений, що він зможе підібрати правильні ключі до душі всього колективу і кожного співробітника окремо. Тобто тієї робочої команди, яка дозволить виконувати всі ті завдання, які ставить Президент України, уряд і керівництво «Укрзалізниці». Плече обласної державної адміністрації завжди буде поруч з вами. Будь-яка допомога, яка буде потрібна, буде надана», - сказав М.Добкін.

Новий начальник Південної залізниці призначений на цю посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №945-р.

Довідка УНІАН. Олександр Філатов народився 18 серпня 1961 року в місті Горлівка Донецької області. У 1980 році закінчив Слов`янський технікум залізничного транспорту, в 1985 - Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізничного транспорту».

Трудовий шлях розпочав майстром на пункті технічного огляду електровозів локомотивного депо Дебальцеве-Пасажирське Донецької залізниці. Працював на різних посадах на підприємствах залізничного транспорту, промислового транспорту Міністерства вугільної промисловості України. З лютого 1999 року працює головним інженером Донецької залізниці, з 23.08.2012 – головним інженером - першим заступником начальника «ДП» Донецька залізниця».

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України №629/2012 від 03.11.2012); Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України (1999 р.), знаком «Почесному залізничнику» (2006 р.), знаком «За заслуги. Укрзалізниця» ІІІ ступеня (2011 р.); присвоєне Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» (2008 р.).