Колективу Південної залізниці представили нового начальника
Добкін обіцяє підтримку
Харків. 29 листопада. УНІАН. Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимир Козак сьогодні представив колективу Південної залізниці нового начальника магістралі Олександра Філатова.
У заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та народний депутат України Віктор Остапчук, повідомляє сайт ХОДА.
М.Добкін подякував В.Остапчуку за виконану роботу на посаді керівника Південної залізниці і побажав йому досягти таких же високих результатів і під час роботи у Верховній Раді.
«Колектив, який зумів створити Віктор Остапчук, на мій погляд, є одним з кращих. Тут і дисципліна, і відповідальність на найвищому рівні. При зміні керівництва завжди дуже сумно на душі. Але, не в цьому випадку, тому що Віктора Миколайовича фактично делеговано до Верховної Ради нашою громадою, щоб відстоювати інтереси Харківщини. Я не сумніваюся, що його досвід, мудрість і знання знадобляться в новому скликанні, щоб ми всі разом робили наше життя кращим», - сказав М.Добкін.
При цьому губернатор зазначив, що він не сумнівається в професійних якостях нового керівника Південної залізниці О.Філатова.
«Я абсолютно впевнений, що він зможе підібрати правильні ключі до душі всього колективу і кожного співробітника окремо. Тобто тієї робочої команди, яка дозволить виконувати всі ті завдання, які ставить Президент України, уряд і керівництво «Укрзалізниці». Плече обласної державної адміністрації завжди буде поруч з вами. Будь-яка допомога, яка буде потрібна, буде надана», - сказав М.Добкін.
Новий начальник Південної залізниці призначений на цю посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №945-р.
Довідка УНІАН. Олександр Філатов народився 18 серпня 1961 року в місті Горлівка Донецької області. У 1980 році закінчив Слов`янський технікум залізничного транспорту, в 1985 - Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізничного транспорту».
Трудовий шлях розпочав майстром на пункті технічного огляду електровозів локомотивного депо Дебальцеве-Пасажирське Донецької залізниці. Працював на різних посадах на підприємствах залізничного транспорту, промислового транспорту Міністерства вугільної промисловості України. З лютого 1999 року працює головним інженером Донецької залізниці, з 23.08.2012 – головним інженером - першим заступником начальника «ДП» Донецька залізниця».
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України №629/2012 від 03.11.2012); Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України (1999 р.), знаком «Почесному залізничнику» (2006 р.), знаком «За заслуги. Укрзалізниця» ІІІ ступеня (2011 р.); присвоєне Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» (2008 р.).