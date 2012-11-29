Ярославський створить у Катарі дочірню компанію DCH для реалізації спільних проектів

Харків. 29 листопада. УНІАН. Президент групи DCH та ФК «Металіст» Олександр Ярославський планує створити в Катарі дочірню компанію DCH для реалізації спільних українсько-катарських проектів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, питання партнерської взаємодії були обговорені під час зустрічі О.Ярославського з шейхом Джассима бін Хамад Аль Тані (членом королівської сім`ї, одним з найвпливових підприємців Катару - УНІАН), яка пройшла в рамках україно-катарського бізнес-форуму.

Перші кроки на шляху реалізації спільних проектів бізнесменами двох країн були розроблені в ході офіційного візиту Президента України Віктора Януковича в Державу Катар 27-28 листопада.

Під час бесіди О.Ярославський та Джассима бін Хамад Аль Тані обговорили можливі напрями ділової співпраці. Серед найбільш перспективних у цьому відношенні галузей економіки були названі проектування та будівництво інфраструктурних об`єктів (в т.ч. спортивних), девелопмент, сільське господарство, футбольна індустрія.

Зокрема, О.Ярославський заявив про плани вже найближчим часом створити в Катарі дочірню компанію групи DCH для реалізації загальних з катарськой стороною проектів.

«У мене достатньо вільних коштів, і я готовий інвестувати», - сказав О.Ярославський журналістам.

Як повідомлялося, у ході візиту в Катар відбулася зустріч з О.Ярославського з прем`єр-міністром країни Хамад Бен Джасем Аль Тані, під час якої були обговорені питання українсько-катарської співпраці при передачі досвіду проведення Євро-2012. Катар прийматиме Чемпіонат світу з футболу-2022, і міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко представив членам катарської делегації О.Ярославського, рекомендувавши скористатися його досвідом інфраструктурного будівництва та управління ключовими об`єктами Євро-2012. Сторонами було досягнуто домовленості, що О.Ярославський передасть Катару досвід підготовки України до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Шейх Джассим бін Хамад Аль Тані, син чинного прем`єр-міністра країни, очолює Ісламський інвестиційний банк Катару (входить в ТОР-5 найбільших ісламських банків світу), Ісламську страхову компанію Аl Damaan, інвестиційний банк QIB-UK, керує низькою інших фінансових інститутів.

Олександр Ярославський входить в ТОР-10 рейтингу Forbes-Украина. У 2007-2012 рр. інвестував $300 млн. в підготовку Харкова до Євро-2012. Група DCH, що належить О.Ярославському, об`єднує активи різної галузевої приналежності, включаючи такі дивізіони, як фінанси, будівництво і девелопмент, транспорт, індустрія спорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА