Харків’яни отримали державні нагороди

Харків. 29 листопада. УНІАН. Працівники різних харківських підприємств та організацій отримали державні нагороди.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за дорученням Президента України Віктора Януковича нагороди вручили губернатор Михайло Добкін та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджені:

Микола Сидоренко - перший заступник головного конструктора - головного інженера науково-технічного спеціального конструкторського бюро «Полісвіт» філії ДНВП «Об`єднання Комунар»;



Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Ігор Малицький - ветеран Великої Вітчизняної війни; Микола Руденко - завідувач кафедри Харківського національного університету імені В.Каразіна; Дмитро Стукаленко - директор Ізюмської гімназії № 1; Ігор Фетисов - старший електромеханік дільниці Лозівської дистанції електропостачання ДП «Південна залізниця»;

Медаллю «За працю і звитягу»:

Віктор Величко - заступник начальника відділу Служби автошляхів у Харківській області.

Крім того, велика група харків’ян отримала звання заслужених працівників у різних галузях.

Список нагороджених