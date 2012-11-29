Янукович вимагає від правоохоронців не чіпати підприємців

Харків. 29 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович вимагає від правоохоронних органів не втручатися в роботу підприємців.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня працівників прокуратури.

За словами В.Януковича, стратегічними пріоритетами влади є ефективне проведення економічних і соціальних реформ, впровадження європейських стандартів рівня життя, забезпечення гарантій і захисту конституційних прав наших співвітчизників, поліпшення їх добробуту.

«Масштабні зміни, що зараз відбуваються в Україні, здійснюються заради людей. Пріоритетними серед них є підвищення рівня життя громадян та подолання бідності», - сказав В.Янукович.

На переконання Президента, для вирішення цих завдань у країні необхідно створити привабливий інвестиційний простір і належні умови для законної та успішної підприємницької діяльності.

«Саме на це мають бути спрямовані ваші зусилля. Вимагаю від правоохоронців виключити будь-яке втручання в роботу підприємців. Адже саме від вашої позиції багато в чому залежить бізнес-клімат у країні», - наголосив Президент.