Італійська преса бурхливо відреагувала на постер від Кернеса

Харків. 29 листопада. УНІАН. Італійська преса бурхливо відреагувала на вивішений Харківською мерією банер «Руки геть від Берлусконі!».

Як пише Укрінформ, впливові італійські газети, від респектабельних Corriere Della Sera та La Repubblica до комуністичної L`Unita, приділили увагу акції Харківської міськради, яка розмістила на адміністративному будіинку величезний постер з фото екс-прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі, відкрито натякаючи на подібну акцію на підтримку Юлії Тимошенко, що відбулася днями у Римі.

«Це - листівка для мера Рима», - сказав в інтерв`ю для італійського агентства TMNews прес-секретар міської ради Харкова Юрій Сидоренко.

«Сидоренко запропонував італійцям дивитися на свою країну і не намагатися чинити тиск на інших. Прес-секретар також повідомив, що вони мають намір увійти в контакт з колегами в міській раді Рима, які повинні бути послідовні і підтримувати не лише колишнього українського прем`єр-міністра, а й свого власного», - йдеться у публікації TMNews.

У свою чергу, журналісти агентства АNSА прямо повідомляють, що розміщення плаката з Берлусконі на мерії Харкова стало реакцією на ініціативу мера Рима, який вивісив на площі Piazza del Campidoglio плакат зі словами «Свободу Юлії Тимошенко». При цьому італійці назвали «провокаційними» фрази, розміщені на харківському постері із зображенням усміхненого Берлусконі, який виглядає з-за розірваних грат: «Руки геть від Берлусконі! Через нього Італія втратила мільйони! Меріє Рима, підтримай не лише українського, а й свого екс-прем`єра!».

При тому що італійські газети по-різному оцінюють змістовне наповнення та тактовність проведених акцій, очевидно, що ініціатива харків`ян не залишилася непоміченою не тільки в Італії, але і в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Римі на фасаді одного з будинків Капітолійського пагорбу було вивішено портрет Юлії Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.

Під час заходу мер Рима Джанні Аліманно заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Риму».

У відповідь на це 28 листопада на будинку Харківської міської ради був вивішений банер, на якому розміщено фото екс-прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та текст українською та італійською мовами: «Руки геть від Берлусконі! Через нього Італія втратила мільйони! Меріє Рима! Підтримай не тільки українського, але і свого екс-прем’єра!».

У коментарі кореспондентові УНІАН директор Департаменту роботи з інформацією та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що плакат-звернення до муніципалітету італійської столиці є відповіддю на вивішений 26 листопада на мерії Рима плакат на підтримку Ю.Тимошенко.

«Позавчора на мерії Рима вивісили плакат на підтримку Тимошенко. Ми вважаємо, що в Італії є свій екс-прем’єр, який також наніс багатомільйонні збитки своїй країні. Тимошенко нанесла газовими контрактами, а Берлусконі махінаціями з податками. Він, до речі, теж називає свою справу політичною. Мерія Рима сказала «а», я думаю, ми повинні відповісти», - сказав Ю.Сидоренко.