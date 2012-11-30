Сьогодні в Харкові відзначили дату першого публічного кіносеансу (додано фото)

Харків. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні з нагоди першого публічного кіносеансу в Харкові (2 грудня 1896 р.) відбулося покладання квітів до меморіальної дошки польському фотографу Альфреду Федецькому.

Урочиста церемонія пройшла в рамках проекту «Харьковская сирень. PS», повідомляє сайт облдержадміністрації.

У церемонії взяли участь співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень», начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич, директор і головний диригент Харківської обласної філармонії Юрій Янко, а також кінокритик, член журі кінофестивалю Володимир Миславський.

«Мені дуже приємно знаходитися сьогодні тут, на цьому самому місці, яке є дуже знаковим для Харкова. 2 грудня 1896 року в цьому будинку відбувся перший публічний кіносеанс, за що ми маємо бути вдячні польському фотографу, харків`янину Альфреду Федецькому. У далекому 1896 році ним був заданий такий імпульс, який досі накладає відбиток на новітню історію України, а травень, коли традиційно проходить кінофестиваль «Харьковская сирень», став новою відміткою в історії Харкова і кінематографа», - сказала В.Маренич.

А.Федецький був знаменитим фотографом і одним з перших кінематографістів Російської імперії. Як зазначив головний диригент філармонії, саме ним у Харкові була зроблена найкраща фотографія композитора Петра Чайковського, яка прикрашає тепер кабінети багатьох діячів мистецтва.

«Ми з гордістю згадуємо про те, що в нашому залі були показані ті перші фільми і робимо все для того, щоб мистецтво Федецького не було забуто. Це видатна людина. Як всякий геній, ця людина тягне за собою цілі напрямки в мистецтві – і в кінематографі, і в фотографії, і в музиці», - сказавЮ.Янко.

Довідка. 2 грудня 1896 р. в стінах будинку Харківської обласної філармонії, де тоді перебував оперний театр, відбувся перший публічний кіносеанс Альфреда Федецького. Сеанс проходив у переповненому залі і викликав величезний інтерес до кіномистецтва, яке у ті часи тільки зароджувалося. Меморіальна дошка польському фотографу родом з Харкова Альфреду Федецькому була відкрита на будинку філармонії , що по вулиці Римарські, 21, в рамках II кінофестивалю «Харьковская сирень» 17 травня 2010 р.

Фото прес-служби ХОДА