На Новоселівському ГЗК перекинувся земснаряд

Харків. 10 грудня. УНІАН. У Нововодолазькому районі Харківської області на території Новоселівського гірничо-збагачувального комбінату перекинувся у воду земснаряд.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області.

За даними МНС, повідомлення про надзвичайну подію на території Новоселівського ГЗК надійшло в суботу.

На цей час невідомо, чи в земснаряді знаходилася людина, однак свідки події цього не виключають.