На Новоселівському ГЗК перекинувся земснаряд
00:03, 10 грудня 2012Харьків
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Чи працювали люди, не повідомляється
Харків. 10 грудня. УНІАН. У Нововодолазькому районі Харківської області на території Новоселівського гірничо-збагачувального комбінату перекинувся у воду земснаряд.
Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області.
За даними МНС, повідомлення про надзвичайну подію на території Новоселівського ГЗК надійшло в суботу.
На цей час невідомо, чи в земснаряді знаходилася людина, однак свідки події цього не виключають.
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