Прокуратура з'ясовує причину отруєння дітей в НВК «Соколятко»

Харків. 10 грудня. УНІАН. Прокуратура Дзержинського району Харкова розпочала перевірку навчально-виховного комплексу «Соколятко», у якому отруїлися діти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда Лахтюка.

За його даними, прокуратура проводить перевірку додержання вимог законодавства з питань організації харчування НВК «Соколятко», а також додержання вимог санітарно-епідемічного законодавства в діяльності районної санітарно-епідеміологічної станції.

Л.Лахтюк також зазначив, що Дзержинський райвідділ міліції Харкова розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Розслідування перебуває на контролі прокуратури області. Перевірка закладу триває.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові група дітей відомчого навчально-виховного комплексу (НВК) «Соколятко», який належить Харківському авіазаводу, захворіли на кишкову інфекцію.

За інформацією головного санітарного лікаря Харківської області Тетяни Колпакової, на початку минулого тижня різко скоротилася відвідуваність дитсадка та школи для учнів 1-4 класів цієї установи. Повідомлення про те, що діти заразилися інфекційною хворобою, надійшло від батьків.

За офіційними даними, кишкову інфекцію діагностували у 4 вихованців НВК (двох із них уже виписали), хоча батьки заявили про кілька десятків випадків захворювання, а також про те, що подібне траплялося й раніше. За словами Т.Колпакової, фахівці СЕС перевірили роботу комплексу і виявили в одного з працівників харчоблоку дизентерію. На цей час його відсторонено від роботи, а в самому закладі проведено комплекс протиепідемічних заходів.

