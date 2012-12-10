Харківська область і Югра уклали угоду про співробітництво

Харків. 10 грудня. УНІАН. Харківська область та Югра (Ханти-Мансійський автономний округ, Росія) уклали Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між регіонами.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, документ підписано в рамках візиту до російського регіону делегації з Харківщини, яку очолює перший заступник голови ОДА Валентин Дулуб.

«Ми приїхали з метою зміцнити наші відносини і продовжувати працювати на благо наших народів, яких об`єднує давня, дуже міцна, широка дружба», - сказав під час підписання Угоди В.Дулуб.

В ході його зустрічі з губернатором Югри Наталією Комаровою були обговорені конкретні напрямки співпраці між Харківською областю та Ханти-Мансійським автономним округом.

«Особливий інтерес для Югри становить співробітництво у галузі виробництва харчових продуктів, реалізації проектів підвищення енергоефективності у житлово-комунальному комплексі, а також модернізації підприємств деревообробки. Традиційно Україна виступає нашим партнером у сфері постачань машинного обладнання та виробів із металів», - сказала Н.Комарова.

Також, за її словами, великий потенціал мають контакти в галузі гуманітарного та культурного співробітництва, оскільки для багатьох українців Югра стала другою домівкою. На даний час на території Югри зареєстровано 10 культурно-освітніх товариств, діяльність яких спрямована на збереження мови, традицій і національної культури українського народу.

«У Сургуті діє одна з семи на території Росії українських недільних шкіл. Також Український культурний центр відзначає 8 грудня своє десятиріччя. За дев`ять місяців цього року кордон Росії в аеропортах Югри перетнули понад 13 тисяч громадян України. Такий пасажиропотік може стати гарною відправною точкою і для розвитку взаємодії у сфері туризму», - зазначила Н.Комарова.

В.Дулуб подякував керівникові Ханти-Мансійського автономного округу за теплий прийом і гостинність.

«Висловлюю вам людське спасибі за ту допомогу, яку ви надаєте нашим співвітчизникам, жителям України, які живуть і працюють у вас. Також дякую за ті теплі стосунки, які є між населенням вашого округу і нашими мешканцями. Вони дійсно захоплюються Югрою, не хочуть звідси їхати і готові працювати й надалі, незважаючи на важкі погодні умови», - сказав В.Дулуб.

Довідка УНІАН. 25 травня 2011 року було підписано Протокол про наміри щодо встановлення партнерських зв`язків між Харківською облдержадміністрацією (Україна) та Урядом Ханти-Мансійського автономного округу - Югри (Російська Федерація). 7-9 грудня делегація Харківської області бралаучасть в урочистих заходах, присвячених 82-й річниці заснування Ханти-Мансійського автономного округу - Югри, відвідала технопарк високих технологій, найбільше в Росії керносховище та регіональну виставку-ярмарок.

Минулого року товарообіг між Югрою та Україною становив понад 53 млн дол., за 9 місяців 2012 року - понад 25 млн.

Фото прес-служби ХОДА