Чемпіонку світу з шахів держава заохотить $3 тисячами

Харків. 10 грудня. УНІАН. Перша в історії незалежної України чемпіонка світу з шахів Ганна Ушеніна отримає премію в 3 тисячі доларів. Її тренери Геннадій Круговий і Антон Коробов - по 1500 доларів.

На виконкомі Федерації шахів України визнали виступ наших шахісток на чемпіонаті світу в Ханти-Мансійську успішним. Був складений список на виплату грошової винагороди, згідно постанови Кабміну від 2000 року, повідомляють Сьогодні.

Першій в історії незалежної України чемпіонці світу з шахів Ганні Ушеніній вручать премію в 3 тисячі доларів. Її тренерам Геннадію Кругову та Антону Коробову - по 1500 доларів.

Як повідомляв УНІАН, українська шахістка, харків’янка Ганна Ушеніна стала переможницею чемпіонату світу, який пройшов у Ханти-Мансійську. У фіналі Ушеніна виявилася сильнішою болгарки Антуанети Стефанової. Згідно з правилами FIDE, Ушеніна буде відстоювати шахову корону в третьому кварталі 2013 року в матчі з переможницею серії Гран-прі FIDE, якою є китаянка Хоу Іфань.

За перемогу на ЧС Ганна отримала від міжнародної федерації 60 тисяч доларів.