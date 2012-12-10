У Харкові горіла квартира на вулиці Танкопія

Харків. 10 грудня. УНІАН. У Харкові під час пожежі в 5-поверховому житловому будинку по вулиці Танкопія, 13/2 рятувальники евакуювали 29 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа у квартирі на 1-му поверсі будинку сталася вчора, 9 грудня, близько 22.00.

До місця події виїхали 2 автоцистерни та 1 автодрабина МНС. На момент прибуття рятувальників вогнем майже повністю була охоплена квартира та прибудова до неї. Площа пожежі становила понад 30 квадратних метрів. Густий дим розповсюдився на верхні поверхи, тому рятувальникам довелося евакуйовувати мешканців квартир.

О 22.35 пожежа була ліквідована. Причина виникнення пожежі встановлюється. Про постраждалих не повідомляється.