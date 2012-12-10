Дулуб привіз із Югри автограф чемпіонки світу з шахів

Харків. 10 грудня. УНІАН. Під час офіційної зустрічі губернатор Ханти-Мансійського автономного округу - Югри Наталія Комарова в якості подарунка вручила першому заступнику голови Харківської облдержадміністрації Валентину Дулубу шахову дошку з автографом чемпіонки світу з шахів харків`янки Ганни Ушеніної.

«Югру і Харківську область вирізняє загальна особливість. Харків у цьому році був одним з чотирьох міст України, які приймали Чемпіонат Європи з футболу. Югра приймала фінальний етап Кубка світу з біатлону, і зовсім недавно, 1 грудня, завершився Чемпіонат світу з шахів серед жінок. Його переможницею стала уродженка Харкова Ганна Ушеніна. Хочу привітати вас з перемогою землячки на югорській землі», - сказала Н.Комарова.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 грудня делегація Харківської області перебувала в Югрі (Ханти-Мансійський автономний округ, Росія) з офіційний візитом. 7 грудня було підписано Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між регіонами.

Фото прес-служби ХОДА