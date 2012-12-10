11 грудня пройде безкоштовний тренінг-семінар для підприємців

Харків. 10 грудня. УНІАН. У вівторок, 11 грудня, відбудеться безкоштовний тренінг-семінар для підприємців на тему: «Робіть сьогодні те, про що інші думатимуть лише завтра».

Семінар пройде за сприяння Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Початок - о 16.00 в залі засідань Держпрому (2 під`їзд, 2-й поверх).

В якості експерта-тренера виступить Олександр Дудка - директор Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

Під час семінару будуть обговорені такі теми аспекти:

1. Форсайт - основа формування проектів розвитку.

2. Інноваційність - ключовий фактор інвестиційної привабливості проекту.

3. Джерела фінансування для реалізації проектів, різні види інвестиційних бізнес-проектів.

4. Маркетинговий аудит: оцінка маркетингової ситуації в галузі розглянутого проекту, бенчмаркінг.

Початок реєстрації учасників тренінг-семінару о 15.30.