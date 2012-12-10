11 грудня пройде безкоштовний тренінг-семінар для підприємців
«Робіть сьогодні те, про що інші думатимуть лише завтра»
Харків. 10 грудня. УНІАН. У вівторок, 11 грудня, відбудеться безкоштовний тренінг-семінар для підприємців на тему: «Робіть сьогодні те, про що інші думатимуть лише завтра».
Семінар пройде за сприяння Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, повідомляє сайт облдержадміністрації.
Початок - о 16.00 в залі засідань Держпрому (2 під`їзд, 2-й поверх).
В якості експерта-тренера виступить Олександр Дудка - директор Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.
Під час семінару будуть обговорені такі теми аспекти:
1. Форсайт - основа формування проектів розвитку.
2. Інноваційність - ключовий фактор інвестиційної привабливості проекту.
3. Джерела фінансування для реалізації проектів, різні види інвестиційних бізнес-проектів.
4. Маркетинговий аудит: оцінка маркетингової ситуації в галузі розглянутого проекту, бенчмаркінг.
Початок реєстрації учасників тренінг-семінару о 15.30.