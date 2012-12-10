До Харкова з Нідерландів екстрадовано ізраїльтянина, який звинувачується у вбивстві

Харків. 10 грудня. УНІАН. До Харкова з Нідерландів екстрадовано громадянина Ізраїлю, який обвинувачується у вбивстві.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Дзержинського району м. Харкова Євгена Безбородова, у міжнародний розшук 36-річного громадянина Ізраїлю, зареєстрованого в м. Одеса, подали у березні цього року.

За даними прокурора, чоловік обвинувачується у тому, що на початку березня ц.р., маючи конфлікт зі своїм 35-річним знайомим на ґрунті боргу, наніс жертві понад 10 колото-різаних ран і чоловік зник з місця злочину.

Тоді ж було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин), ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Не виявивши підозрюваного ані в Харківській області, ані за місцем реєстрації, його подали в міжнародний розшук.

Компетентні органи королівства Нідерланди задовільнили клопотання Генеральної прокуратури України про видачу обвинуваченого для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

8 грудня останнього доставлено до Харкова. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією статті чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.