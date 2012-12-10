У Харкові затримали біглого засудженого
17:42, 10 грудня 2012Харьків
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Зек утік 25 з диспансера вересня
Харків. 10 грудня. УНІАН. У Харкові затримали засудженого, який втік з лікувального закладу.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління Державної Пенітенціарної служби України в Харківській області, засуджений Валерій Неплюєв, котрий утримувався на лікуванні у Харківському протитуберкульозному диспансері та 25 вересня самовільно залишив лікувальний заклад, був затриманий 9 грудня розшуковою групою з числа співробітників Хролівського виправного центру (№140).
Засудженого було доставлено до Липецького відділення міліції для ухвалення рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, зазначили у прес-службі.
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