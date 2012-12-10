У вівторок Захуцька проводить прес-конференцію

Початок о 14.00

Харків. 10 грудня. УНІАН. У вівторок, 11 грудня, о 14.00 у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5-й поверх) відбудеться прес-конференція начальника Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА Олени Захуцької. Тема прес-конференції: виплата субсидій мешканцям області, а також підсумки роботи управління за 2012 рік, повідомляє сайт ХОДА.

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