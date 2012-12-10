ІІІ Дельфійські ігри Слобожанщини пройдуть у травні 2013 року

Харків. 10 грудня. УНІАН. Розпочата підготовка до ІІІ Дельфійських ігор Слобожанщини «Надія. Молодість. Талант».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів розпочав прослуховування вихованців шкіл естетичного виховання міста Харкова і Харківської області для участі у Третіх відкритих Дельфійських іграх Слобожанщини, які проходитимуть у травні 2013 року.

Дельфійські ігри Слобожанщини будуть присвячені грі на струнно-смичкових та духових інструментах, а також вокалу. Прослуховування триватимуть з грудня 2012 року до кінця квітня 2013 року.

Довідка. Дельфійські ігри офіційно з’явилися у 582 році до н.е. в Греції. Разом з Олімпійськими, Дельфійські (раніше мали назву – Піфійські) ігри були заборонені більш ніж 1600 років. Нова ера Дельфійських ігор, що стали світовим явищем, почалася лише у 2000 році, коли за участю 27 держав в Росії було проведено перші всесвітні Дельфійські ігри.



Перші Дельфійські ігри Слобожанщини відбулися у травні 2011 року на Харківщині й були присвячені 20-річчю незалежності України. У дев’яти номінаціях ігор взяли участь понад 450 учнів шкіл естетичного виховання Харківської та Полтавської областей віком від 11 до 16 років.