На Харківщині занесло снігом дві карети швидкої допомоги

Харків. 15 грудня. УНІАН. На Харківщині за добу в снігових заметах застрягли дві карети швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, обидва рази рятувальники за допомогою спецтехніки витягали автомобілі медиків.

Так, перший випадок стався 14 грудня поблизу села Степанівка Шевченківського району на автошляху Чугуїв-Мілове. Автомобіль швидкої, у якому, окрім медиків, знаходився пацієнт, злетів у кювет. Викликаний на місце пригоди автомобіль МНС підвищеної прохідності витягнув зі снігового замету транспорт медичної служби.

У другому випадку, який стався в селі Коробочкіне Чугуївського району, швидка на базі автомобіля ГАЗель, намагаючись розвернутись на місці виклику, потрапила у канаву. Рятувальники, які прибули на місце виклику, витягли автомобіль швидкої за допомогою автомобіля підвищеної прохідності.

Крім цього, вночі 14 грудня неподалік села Кам’янка Ізюмського району у сніговому заметі застрягли одразу 2 вантажних автомобілі, вагою в 16 т кожний.

Автомобіль марки Volvo, який належить іноземній компанії, тягнув у напрямку Луганська на жорсткій зчіпці вантажний автомобіль МАН. Загалом у машинах перебувало 4 особи. Водії на автошляху «Київ–Харків–Довжанський» потрапили в затор. Поїхавши в об’їзд, автомобілі потрапили в сніговий замет. Водії, зрозумівши, що самостійно їм не вибратись, дочекалися світанку та викликали рятувальників.

До місця виклику прибув підрозділ МНС з Ізюма на автомобілі підвищеної прохідності. Рятувальники надали можливість людям обігрітись, роз’єднали та витягнули вантажівки. Автомобіль Volvo продовжив рух самостійно, а МАН рятувальники відбуксирували до села Кам’янка, де є умови для ремонту.