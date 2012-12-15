У Харкові невідомі вбили та обезголовили чотирьох людей
17:39, 15 грудня 2012Харьків
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Джерело у правоохоронних органах
Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харкові невідомі вбили та обезголовили чотирьох людей.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, був убитий суддя Фрунзенського райсуду Харкова, його дружина, їхній син та співмешканка сина. Усі чотири тіла обезголовлені.
У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управлінні МВС України в Харківській області пообіцяли найближчим часом надати інформацію.
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