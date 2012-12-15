У Харкові вбили суддю райсуду та членів його сім’ї - прокуратура

Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харкові вбили суддю одного з районних судів міста та членів його сім’ї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, повідомлення про виявлення в квартирі чотирьох тіл з ознаками насильницької смерті – відсіченими від тіл головами – надійшло до Московського райвідділу міліції Харкова сьогодні близько 13.00.

На місце події виїхали прокурор області Геннадій Тюрін, начальник ГУ МВС Віктор Козицький, слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт.

«Загиблими виявилися суддя одного з районних судів Харкова, його дружина, син та співмешканка сина», - повідомили у прес-службі прокуратури.

Вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Розслідування проводить слідче управління облуправління міліції, крім того, воно перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.

У той же час, за даними прес-служби міліційного главку, обезголовлені тіла в одній з квартир багатоповерхівки виявив 40-річний близький родич загиблих.

За даними міліції, були вбиті: 58-річний власник помешкання, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та його 29-річна співмешканка.

Із власних джерел кореспондентові УНІАН стало відомо, що серед убитих був суддя Фрунзенського районного суду Харкова Володимир Трофимов.